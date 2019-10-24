TIR'da ölü bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı olduğu ortaya çıktı
1 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Essex bölgesinde bir TIR'da ölü bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı olduğu ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Essex bölgesinde bir TIR'da ölü bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı olduğu ortaya çıktı.
(İHA)
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