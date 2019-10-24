Son Dakika Haberleri: TIR'da ölü bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı olduğu ortaya çıktı
Son Dakika Güncel TIR'da ölü bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı olduğu ortaya çıktı

TIR'da ölü bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı olduğu ortaya çıktı

1 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Essex bölgesinde bir TIR'da ölü bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

TIR'da ölü bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı olduğu ortaya çıktı, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Essex bölgesinde bir TIR'da ölü bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
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