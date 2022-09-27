TIR'DA SIKIŞAN SÜRÜCÜ 45 DAKİKADA ÇIKARILDI - Son Dakika
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TIR'DA SIKIŞAN SÜRÜCÜ 45 DAKİKADA ÇIKARILDI

27.09.2022 19:07

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü sıkıştığı yerden yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu çıkarıldı.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü sıkıştığı yerden yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu çıkarıldı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Abdulkadir Arıoğlu yönetimindeki 34 DC 1435 plakalı TIR, aynı yöne giden Erdal Abay yönetimindeki 29 AC 773 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, Abdulkadir Arıoğlu araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri de dubalarla yol güvenliğini sağlayıp yolu tek şeride düşürdü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Arıoğlu, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacaklarında kırıkları olduğu öğrenilen sürücü ameliyata alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte yol yeniden 3 şerit olarak ulaşıma açıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'DA SIKIŞAN SÜRÜCÜ 45 DAKİKADA ÇIKARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TIR'DA SIKIŞAN SÜRÜCÜ 45 DAKİKADA ÇIKARILDI - Son Dakika
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