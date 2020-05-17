TIR'da uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanan 2 kişiye gözaltı - Son Dakika

TIR'da uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanan 2 kişiye gözaltı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu bir TIR'da yapılan aramada 1068 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu bir TIR'da yapılan aramada 1068 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir TIR'DA uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibe alınan TIR, Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. TIR'da yapılan aramada, çeşitli bölmelerine gizlenmiş 1068 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. TIR'da bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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