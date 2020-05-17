TIR'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı - Son Dakika

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince durdurulup, arama yapılan TIR'da 1068 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TIR'da uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibe alınan, plakası açıklanmayan TIR'ın sürücüsü, Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. TIR'da yapılan aramada, çeşitli bölmelere gizlenen 1068 gram metamfetamin ele geçirildi. TIR'daki ismi öğrenilemeyen 2 kişi, gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtildi.