Son Dakika Haberleri: TIR'da yüklü 8 makara bakır teli satan şoföre gözaltı
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TIR'da yüklü 8 makara bakır teli satan şoföre gözaltı

1 saat önce

KAYSERİ'de Musa S., şoför olarak çalıştığı nakliye firmasına ait TIR'da yüklü olan bakır telin bir kısmını, firma sahibinden habersiz başkasına 110 bin liraya sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.

TIR'da yüklü 8 makara bakır teli satan şoföre gözaltı, System.String[]


KAYSERİ'de Musa S., şoför olarak çalıştığı nakliye firmasına ait TIR'da yüklü olan bakır telin bir kısmını, firma sahibinden habersiz başkasına 110 bin liraya sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Kayseri'de 2 ay önce nakliye firmasında şoför olarak çalışmaya başlayan Musa S., İstanbul'dan TIR'a yüklediği piyasa değeriz 900 bin lira olan 13 makaraya sarılı bakır tel ile yola çıktı. Musa S., yolda başka bir TIR şoförüne 8 makara teli 110 bin liraya sattı. Musa S., nakliye firması sahibine ise dolandırıldığını söyledi. Firma sahibinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Çelişkili ifadeler veren TIR sürücüsü Musa S. gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Musa S., bakır telleri borçları yüzünden sattığını söyledi. Musa S., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

- Kayseri
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:08 Kaynak: DHA
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