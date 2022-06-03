TIR'daki 51 kilo esrarı 'Erez' buldu - Son Dakika
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TIR'daki 51 kilo esrarı 'Erez' buldu

03.06.2022 16:43
TIR'daki 51 kilo esrarı 'Erez' buldu

ŞIRNAK'ta, şüphe üzerinde durdurulan TIR'da narkotik köpeK 'Erez' ile yapılan aramada 51 kilo 75 gram esrar ile 7 bin 454 paket kaçak sigara ele geçirildi.

ŞIRNAK'ta, şüphe üzerinde durdurulan TIR'da narkotik köpeK 'Erez' ile yapılan aramada 51 kilo 75 gram esrar ile 7 bin 454 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cizre ilçesinde şüphe üzerine TIR durduruldu. Narkotik köpek 'Erez' ile yapılan aramada, TIR'ın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 51 kilo 75 gram esrar ve 7 bin 454 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri devam ediyor.


TIR'daki 51 kilo esrarı 'Erez' buldu
TIR'daki 51 kilo esrarı 'Erez' buldu
TIR'daki 51 kilo esrarı 'Erez' buldu
TIR'daki 51 kilo esrarı 'Erez' buldu
TIR'daki 51 kilo esrarı 'Erez' buldu
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Kaynak: DHA

Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'daki 51 kilo esrarı 'Erez' buldu - Son Dakika

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