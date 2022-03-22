TIR'DAKİ ÇÖP DOLU ÇUVALLARIN ARASINDAN, KAÇAK SİGARA ÇIKTI - Son Dakika
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TIR'DAKİ ÇÖP DOLU ÇUVALLARIN ARASINDAN, KAÇAK SİGARA ÇIKTI

22.03.2022 10:39

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı TIR'daki çöp dolu çuvalların arasından, 19 bin 610 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı TIR'daki çöp dolu çuvalların arasından, 19 bin 610 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, haksız kazancın ve vergi kaybının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, kent güzergahlarındaki bazı noktalarda gerekli çevre güvenliği alınarak oluşturulan uygulama noktalarında, şüpheli araç ve şahıslar kontrol edildi. Ekiplerce durdurulan bir TIR'ın kasasında çöp dolu çuvalların olduğu ve sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine araç detaylı bir şekilde arandı. Araçtaki yükü tek tek indiren ekipler, çuvalların arasına gizlenmiş vaziyette 19 bin 610 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

TIR'DAKİ ÇÖP DOLU ÇUVALLARIN ARASINDAN, KAÇAK SİGARA ÇIKTI
TIR'DAKİ ÇÖP DOLU ÇUVALLARIN ARASINDAN, KAÇAK SİGARA ÇIKTI
TIR'DAKİ ÇÖP DOLU ÇUVALLARIN ARASINDAN, KAÇAK SİGARA ÇIKTI

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Kaçakçılık, Tragger, Sigara, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR'DAKİ ÇÖP DOLU ÇUVALLARIN ARASINDAN, KAÇAK SİGARA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR'DAKİ ÇÖP DOLU ÇUVALLARIN ARASINDAN, KAÇAK SİGARA ÇIKTI - Son Dakika
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