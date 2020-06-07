TIR'daki demirler yola saçıldı, araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

TIR'daki demirler yola saçıldı, araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, virajda savrulan TIR'ın dorsesinde bulunan demirler yola saçıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, virajda savrulan TIR'ın dorsesinde bulunan demirler yola saçıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 karayolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Fahri Altuntaş yönetimindeki 41 UM 136 plakalı TIR, virajda kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Savrulmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde bulunan demirler yola saçıldı. Demirler nedeniyle D-100 karayolu Ankara yönünde trafik tek şeritten, kontrollü olarak sağlandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol üzerinde bulunan demirlerin kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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