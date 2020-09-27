TIR'daki iplik balyaları arasından 30 bin paket kaçak sigara çıktı - Son Dakika

TIR'daki iplik balyaları arasından 30 bin paket kaçak sigara çıktı
KAHRAMANMARAŞ'ta polisin bir TIR'da yaptığı aramada iplik balyaları arasına gizlenmiş 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ'ta polisin bir TIR'da yaptığı aramada iplik balyaları arasına gizlenmiş 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Kahramanmaraş- Adana kara yolu üzerindeki Aksu Köprüsü girişinde iplik balyaları yüklü bir TIR'a operasyon düzenledi. TIR'da yapılan aramada balyalar arasına gizlenmiş 30 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, TIR'da bulunan ismi açıklanmayan 2 kişiyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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