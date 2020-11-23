TIR'daki meyve kasaları arasında 26 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

ŞANLIURFA'da polisin durdurarak arama yaptığı bir TIR'ın dorsesinde boş meyve kasaları arasına gizlenmiş 26 kilo skunk isimli uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun esrardan 20 kat daha etkili ve piyasa değerinin 600 bin lira olduğu belirtildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine durdurdukları bir TIR'da eğitimli köpeklerle arama yaptı. TIR'ın dorsesindeki boş meyve kasalarını arasına gizlenmiş çuvalda 26 kilo esrardan 20 kat etkili yeni nesil uyuşturucu olarak bilinen skunk bulundu. Uyuşturucuya el koyan polis, araçta bulunan ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı.