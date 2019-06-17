TIR'daki yangın söndürücülerden 11 kilo eroin çıktı
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EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan polis tarafından durdurulan bir TIR'da yapılan aramada yangın söndürücülerin içerisine gizlenmiş 11 kilo 534 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:39 Kaynak: DHA
EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan polis tarafından durdurulan bir TIR'da yapılan aramada yangın söndürücülerin içerisine gizlenmiş 11 kilo 534 gram eroin ele geçirildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Avrupa
ülkelerine uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisi üzerine Bulgaristan
'a çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen A.Ç. yönetiminden TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramada yangın söndürücülerin içerisine gizlenmiş 11 kilo 534 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, sürücü A.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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