TIR'DAN AKARYAKIT ÇALARKEN YAKALANDI - Son Dakika
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TIR'DAN AKARYAKIT ÇALARKEN YAKALANDI

15.07.2022 09:56

ADANA'da mahalle bekçileri, park halindeki TIR'dan hortumla çaldığı akaryakıtı, kendi otomobiline aktaran Yalçın G.'yi (25) suçüstü yakaladı.

ADANA'da mahalle bekçileri, park halindeki TIR'dan hortumla çaldığı akaryakıtı, kendi otomobiline aktaran Yalçın G.'yi (25) suçüstü yakaladı.

Olay, Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta devriye görevi yürüten mahalle bekçileri, şüpheli Yalçın G.'nin park halindeki TIR'ın deposundan hortumla yakıt çaldığını gördü. Bekçiler şüpheliyi yakalarken, çaldığı yakıtı da TIR'ın yanına park ettiği plakası sökülmüş otomobiline aktardığını saptadı.

Polis merkezine götürülen Yalçın G.'nin, 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Yalçın G., adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'DAN AKARYAKIT ÇALARKEN YAKALANDI - Son Dakika

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