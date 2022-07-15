Polis merkezine götürülen Yalçın G.'nin, 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Yalçın G., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TIR'DAN AKARYAKIT ÇALARKEN YAKALANDI - Son Dakika

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