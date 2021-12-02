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PARK HALİNDEKİ TIR'IN AKÜSÜNÜ ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

PARK HALİNDEKİ TIR'IN AKÜSÜNÜ ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

02.12.2021 12:36

MERSİN'de park halindeki araçların aküsünü çalan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

MERSİN'de park halindeki araçların aküsünü çalan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin TIR'ın aküsünü çalma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde 3-30 Kasım tarihleri arasında birçok aracın aküsünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği bölgelerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, M.E. ve M.Ç.'yi tespit etti. Ekipler, şüphelileri akülerle birlikte suçüstü yakaladı. Ele geçirilen aküler sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

GÜNDÜZ VAKTİ AKÜYÜ SÖKTÜ

Şüphelilerden birinin TIR'ın aküsünü çalma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Bisikletiyle TIR'ın yanına gelen şüpheli, önce bisiklet üzerinde aküyü sökmeye çalışıyor. Aküyü sökemeyen şüpheli daha sonra bisikletini kenara koyarak aküyü söküp, götürüyor.

PARK HALİNDEKİ TIR'IN AKÜSÜNÜ ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
PARK HALİNDEKİ TIR'IN AKÜSÜNÜ ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
PARK HALİNDEKİ TIR'IN AKÜSÜNÜ ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
PARK HALİNDEKİ TIR'IN AKÜSÜNÜ ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
PARK HALİNDEKİ TIR'IN AKÜSÜNÜ ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
PARK HALİNDEKİ TIR'IN AKÜSÜNÜ ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
PARK HALİNDEKİ TIR'IN AKÜSÜNÜ ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
PARK HALİNDEKİ TIR'IN AKÜSÜNÜ ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kasım, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PARK HALİNDEKİ TIR'IN AKÜSÜNÜ ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: PARK HALİNDEKİ TIR'IN AKÜSÜNÜ ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika
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