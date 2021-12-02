PARK HALİNDEKİ TIR'IN AKÜSÜNÜ ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

PARK HALİNDEKİ TIR'IN AKÜSÜNÜ ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

MERSİN'de park halindeki araçların aküsünü çalan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

MERSİN'de park halindeki araçların aküsünü çalan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin TIR'ın aküsünü çalma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde 3-30 Kasım tarihleri arasında birçok aracın aküsünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği bölgelerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, M.E. ve M.Ç.'yi tespit etti. Ekipler, şüphelileri akülerle birlikte suçüstü yakaladı. Ele geçirilen aküler sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı. GÜNDÜZ VAKTİ AKÜYÜ SÖKTÜ Şüphelilerden birinin TIR'ın aküsünü çalma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Bisikletiyle TIR'ın yanına gelen şüpheli, önce bisiklet üzerinde aküyü sökmeye çalışıyor. Aküyü sökemeyen şüpheli daha sonra bisikletini kenara koyarak aküyü söküp, götürüyor.

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