TIR'dan indirilmeye çalışılan iş makinesi tepeden yuvarlandı; operatör öldü - Son Dakika
Üye Girişi

TIR'dan indirilmeye çalışılan iş makinesi tepeden yuvarlandı; operatör öldü

29.03.2022 13:38
TIR'dan indirilmeye çalışılan iş makinesi tepeden yuvarlandı; operatör öldü

ELAZIĞ'da, TIR'ın üzerinden indirilmeye çalışılan iş makinesi uçuruma yuvarlandı.

ELAZIĞ'da, TIR'ın üzerinden indirilmeye çalışılan iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Bu sırada iş makinesinin içinde bulunan operatör Mücahit Tuğ (63) hayatını kaybetti.

Kaza, dün Baskil ilçesi Eskiköy-Hacıhüseyinler köyü yolunda meydana geldi. İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi, heyelan nedeniyle kapanan yolda yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgeden götürülmek için TIR'a yüklendi. F.S. yönetimindeki TIR, dönüş yolunda çamura saplandı. TIR'ın çamurdan kurtarılması için iş makinesinin indirilmesine karar verildi. İş makinesi, indirme işlemi sırasında tepeden yuvarlandı. Bu sırada iş makinesinin içinde bulunan Mücahit Tuğ hayatını kaybetti.Mücahit Tuğ'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


TIR'dan indirilmeye çalışılan iş makinesi tepeden yuvarlandı; operatör öldü
TIR'dan indirilmeye çalışılan iş makinesi tepeden yuvarlandı; operatör öldü
TIR'dan indirilmeye çalışılan iş makinesi tepeden yuvarlandı; operatör öldü
TIR'dan indirilmeye çalışılan iş makinesi tepeden yuvarlandı; operatör öldü
TIR'dan indirilmeye çalışılan iş makinesi tepeden yuvarlandı; operatör öldü
YORUMLAR
500
BİR KAZADA 3 ACI YAŞADILAR BİR KAZADA 3 ACI YAŞADILAR Makas atarken, park halindeki tıra böyle girdi Makas atarken, park halindeki tıra böyle girdi

Baskil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR'dan indirilmeye çalışılan iş makinesi tepeden yuvarlandı; operatör öldü - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Cüneyt Arkın, Kemal Sunal'la anısını paylaştı, Orhan Gencebay sinirden deliye döndü: Söylediği her şey yalan
14:35 Müzakere sürerken, Rusya'dan gerilimi tırmandıran açıklama: Ukrayna ordusunu yok ettik!
14:35 Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışıyor! Aziz Yıldırım iddiaları havada uçuşuyor!
14:20 Kayseri'de tüyler ürperten iddia: 2 kuyuya 14 kişi atıldı, sesler geliyor!
14:19 İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi! Ukrayna: Güvenlik garantileri konusunda anlaşamadık
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp, ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
13:56 Eski başbakan siyasete dönmek istiyor ama ünlü tarihçi notunu çoktan verdi: Bana göre en kötü siyasetçi Tansu Çiller!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 14:56:36. #1.13#
SON DAKİKA: TIR'dan indirilmeye çalışılan iş makinesi tepeden yuvarlandı; operatör öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement