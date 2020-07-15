TIR'dan savrulan saman balyalarının altında kalan motosikletli öldü - Son Dakika

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TIR'ın kontrolden çıkarak savrulduğu, dorsesindeki saman balyalarının Mustafa Bozkurt'un kullandığı motosikletin üzerine devrilmesi görülüyor.

Kaza, geçen pazartesi günü Akçakale- Ceylanpınar Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. İbrahim Bay'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçti. Dorsesi yan yatan TIR'da yüklü saman balyaları yola savruldu. Balyalardan bir kısmı karşı yönden gelen Mustafa Bozkurt'un kullandığı motosikletin üzerine devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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