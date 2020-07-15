TIR'dan savrulan saman balyalarının altında kalan motosikletli öldü - Son Dakika

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TIR'ın kontrolden çıkarak savrulduğu, dorsesindeki saman balyalarının Mustafa Bozkurt'un kullandığı motosikletin üzerine devrilmesi görülüyor.

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