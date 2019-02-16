Son Dakika Haberleri: Tır'dan Yuvarlanan Tomruğun Altında Kalarak Öldü

Tır'dan Yuvarlanan Tomruğun Altında Kalarak Öldü

1 saat önce

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki odun deposunda TIR dorsesine yükleme yapan sürücü Mustafa Soyalp (40), yuvarlanan tomruğun üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Tır'dan Yuvarlanan Tomruğun Altında Kalarak Öldü, System.String[]
SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki odun deposunda TIR dorsesine yükleme yapan sürücü Mustafa Soyalp (40), yuvarlanan tomruğun üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan Sakarya Orman İşletme Deposu'nda bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Bursa'dan Sakarya'ya 16 AAE 049 plakalı TIR'la tomruk satın almaya gelen Mustafa Soyalp, aracı yükleme alanına yanaştırdı. Depo çalışanları ormanlık alandaki tomrukları araca yükledikleri sırada Soyalp, odunları istiflemek için dorseye çıktı. Mustafa Soyalp, halatla yerleştirme işlemini yaparken, tomruklardan biri dorsenin üzerinden yuvarlandı. Dengesini kaybedip yola düşen Soyalp, TIR'dan üzerine düşen tomruğun altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil ve Hendek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan Mustafa Soyalp'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Soyalp'in cenazesi, jandarma ve savcının incelemesi sonrasında Hendek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:29 Kaynak: DHA

Bursa, Yeşilyurt Mahallesi, Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Annesini Boğarak Öldüren Cani Evlada Müebbet Hapis Cezası Nasıl Yapıldığını Sadece İki Kişi Biliyor! Günde Bin Tane Üretilip Türkiye'nin Dört Bir Yanına Satılıyor

Cami İmamının Verdiği Vaazı Kesip Erdoğan'ı Karşılaması Sosyal Medyada Olay Oldu Kız Çocuğu, Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Silahla Vurarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 19:47:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tır'dan Yuvarlanan Tomruğun Altında Kalarak Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]