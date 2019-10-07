Son Dakika Haberleri: Tır dehşetinde babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı
Son Dakika Güncel Tır dehşetinde babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı

Tır dehşetinde babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı

1 saat önce

TIR dehşetinde babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı (3)ANNE - OĞUL TOPRAĞA VERİLDİSakarya'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın, yol kenarındaki durağa dalması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Hanım Solmaz (38) ve oğlu Teyfik Solmaz (2) için...

TIR dehşetinde babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı (3)

ANNE - OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın, yol kenarındaki durağa dalması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Hanım Solmaz (38) ve oğlu Teyfik Solmaz (2) için bugün memleketleri Bursa'da cenaze töreni düzenlendi. Osmangazi ilçesindeki Tuna Camii'nde, ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde, baba Faruk Solmaz ve yakınlarının, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Hanım Solmaz ve oğlu Teyfik Solmaz'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından götürüldüğü Hamitler Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Tır dehşetinde babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı

Pamukova, Solmaz, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:19 Kaynak: DHA
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