Son Dakika Haberleri: Tır Demir Yolunu Kapattı, Makinist Treni Son Anda Durdurdu

Tır Demir Yolunu Kapattı, Makinist Treni Son Anda Durdurdu

34 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR kayarak tren rayları üzerinde durdu, o sırada Malatya'ya giden yolcu treninin makinisti son anda gördüğü TIR'a çarpmadan treni durdurmayı başardı.

Tır Demir Yolunu Kapattı, Makinist Treni Son Anda Durdurdu, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR kayarak tren rayları üzerinde durdu, o sırada Malatya'ya giden yolcu treninin makinisti son anda gördüğü TIR'a çarpmadan treni durdurmayı başardı.

Kaza, öğle saatlerinde Türkoğlu- Narlı Karayolu'nda meydana geldi. Tahir Gürses yönetimindeki TIR, bir anda kontrolden çıktı. Savuralan TIR, tren rayları üzerinde durdu. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada TIR, tren yolunu kapattı. Bu sırada Adana'dan Malatya'ya giden yolcu treninin makinisti son anda gördüğü TIR'a çarpmadan treni durdurmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonunda TIR'ın rayların üzerinden alınmasının ardından tren yolu ulaşıma açıldı. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:41 Kaynak: DHA

Makinist, Malatya, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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