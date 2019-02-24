Tır Dereye Devrildi: 1 Yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde akü yüklü tırın dereye devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sivas
'ın Koyulhisar
ilçesinde akü yüklü tırın dereye devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İran
uyruklu Reza Gjojavand (59) yönetimindeki akü yüklü 12 E 52710 plaklı tır, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Sugözü 2 Köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerini aşarak dere yatağına devrildi.
Kazada yaralanan Gjojavand, ambulansla Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:03 Kaynak: AA
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