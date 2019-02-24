Son Dakika Haberleri: Tır Dereye Devrildi: 1 Yaralı

Tır Dereye Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde akü yüklü tırın dereye devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Tır Dereye Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde akü yüklü tırın dereye devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İran uyruklu Reza Gjojavand (59) yönetimindeki akü yüklü 12 E 52710 plaklı tır, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Sugözü 2 Köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerini aşarak dere yatağına devrildi.

Kazada yaralanan Gjojavand, ambulansla Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:03 Kaynak: AA

İran, Sivas, Koyulhisar, Güncel
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