Tır Devirdi, Sürücüsü Yaralandı
4 dakika önce
Bilecik'te seyir halindeyken sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Bilecik'te seyir halindeyken sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bozüyük'ten Bilecik'e seyir halinde bulunan 34 UHP 56 plakalı tır sürücüsü Hasan Erdoğan (40) Cennet Vadisi mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yolun sağ tarafına devrildi. Kazada tır sürücüsü Hasan Erdoğan yaralanırken, yaralı olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili bölge trafik ekipleri trafiği tek yönlü kontrolü bir şekilde verirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:52 Kaynak: İHA
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