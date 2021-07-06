TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da talaş taşıyan TIR'ın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden aldığı 18 tonluk talaşı Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki özel bir biokütle enerji santraline taşıyan Ali Y.'nin kullandığı 42 Y 4586 plakalı TIR, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi üst geçidinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. TIR'ın dorsesinden dökülen talaşlar nedeniyle yolun iki şeridi ulaşıma kapandı.

Şoför Ali Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Ali Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. TIR'ın ve yola dökülen talaşların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.