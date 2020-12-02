TIR devrildi, 150 bin TL'lik mobilyalar zarar gördü - Son Dakika

TIR devrildi, 150 bin TL'lik mobilyalar zarar gördü
02.12.2020 20:55
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya yüklü TIR'ın dorsesi yerinden çıkarak, aydınlatma direği üzerine devrildi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya yüklü TIR'ın dorsesi yerinden çıkarak, aydınlatma direği üzerine devrildi. Kazada 150 bin TL'lik mobilyalar zarar gördü.
Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Ufuk Çakman (34) yönetimindeki 33 CCH 24 plakalı TIR, sürücüsünün manevra yaptığı sırada üzerindeki dorse yerinden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma diğerinin üzerine düştü. Direk de devrilirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonucu 150 bin TL değerindeki mobilyalar zarar gördü.Devrilen TIR çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı.
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