Tır devrildi, 2 bin 200 tavuk telef oldu - Son Dakika

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı tırın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu, 2 bin 200 tavuk telef oldu.



Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Sumbas karayolu üzeri Alibeyli köyü yol kavşağında meydana geldi. Kadirli Organize Sanayi Bölgesindeki bir tesise tavuk taşıyan Mustafa F. idaresindeki 80 HB 125 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dorsesi yola yan şekilde devrildi. Kazada tır şoförü yara almadan kurtulurken, tırda bulunan tavuklardan 2 bin 200 adeti telef oldu.



Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan yol kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.



Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE