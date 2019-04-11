Son Dakika Haberleri: Tır Devrildi, Bursa-İstanbul Yolu 2 Saat Trafiğe Kapandı

Tır Devrildi, Bursa-İstanbul Yolu 2 Saat Trafiğe Kapandı

28 dakika önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Serkan Tuna'nın kullandığı hafriyat yüklü TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Tır Devrildi, Bursa-İstanbul Yolu 2 Saat Trafiğe Kapandı, System.String[]
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Serkan Tuna'nın kullandığı hafriyat yüklü TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kaza nedeniyle Bursa- İstanbul yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, Bursa'nın Gemlik ilçesi Bursa-İstanbul yolu üzerinde meydana geldi. Serkan Tuna'nın(40) kullandığı 41 V 1499 plakalı hafriyat yüklü TIR,  yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. TIR, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. TIR'ın kupası, ormanlık alana fırlarken, dorse yolu  kapattı. Dorsede bulunan hafriyat da yola saçıldı.

Sürücü koltuğunda sıkışan Tuna, olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuna'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle Bursa-İstanbul yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, belediye ekiplerinin dorseyi kaldırıp, atıkları temizlemesiyle trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Gemlik
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:04 Kaynak: DHA
İstanbul, Gemlik, Bursa, Güncel
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