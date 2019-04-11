Tır Devrildi, Bursa-İstanbul Yolu 2 Saat Trafiğe Kapandı

BURSA'nın Gemlik
ilçesinde, Serkan
Tuna'nın kullandığı hafriyat yüklü TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kaza nedeniyle Bursa- İstanbul
yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.
Kaza, Bursa'nın Gemlik ilçesi Bursa-İstanbul yolu üzerinde meydana geldi. Serkan Tuna'nın(40) kullandığı 41 V 1499 plakalı hafriyat yüklü TIR, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. TIR, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. TIR'ın kupası, ormanlık alana fırlarken, dorse yolu kapattı. Dorsede bulunan hafriyat da yola saçıldı.
Sürücü koltuğunda sıkışan Tuna, olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, Gemlik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tuna'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle Bursa-İstanbul yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, belediye ekiplerinin dorseyi kaldırıp, atıkları temizlemesiyle trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Gemlik