Tır Devrildi, D-100 İstanbul-Samsun Yönü Kapandı
14 dakika önce
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu, İstanbul-Samsun D-100 yolu ulaşıma kapandı.
ÇORUM'un Osmancık
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu, İstanbul- Samsun
D-100 yolu ulaşıma kapandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye 10 kilometre mesafedeki Karaçay
mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Hatipoğlu yönetimindeki 53 K 5436 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp, karşı yöne geçerek devrildi. Kazada sürücü Hatipoğlu hafif yaralanırken, İstanbul-Samsun D-100 yolu ise trafiğe kapandı. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda devrilen TIR'ı vinçle yoldan kaldırdı, yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Çorum
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:38 Kaynak: DHA
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