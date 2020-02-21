TIR devrildi, kara yolu salça tarlasına döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TIR devrildi, kara yolu salça tarlasına döndü - Son Dakika

TIR devrildi, kara yolu salça tarlasına döndü

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan salça yüklü TIR devrildi.

TIR devrildi, kara yolu salça tarlasına döndü, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan salça yüklü TIR devrildi.


Kaza bugün saat 15.20 sıralarında Bursa- Balıkesir yolunda meydana geldi. Salça yüklü 45 VH 859 TIR'ın sürücüsü Halil Uzun, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Polis Hatıra Ormanı civarındaki virajda TIR devrilirken, salça dolu variller yola döküldü. Yola dökülen salçaların 50-60 bin TL piyasa değeri olduğu öğrenildi. 112, itfaiye ve emniyet ekipleri kazaya müdahale etti. Trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken, sürücü Halil Uzun'un yaralanmadığı belirtildi. Yola dökülen salçalar temizlenirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Halil Uzun, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:13 Kaynak: İHA
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