TIR devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 42 GP 333 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan S.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından çıkarılan S.A., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Adapazarı gişelerine giden yol kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık

"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı

Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu