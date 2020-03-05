TIR devrildi, meyveler yola saçıldı - Son Dakika

DENİZLİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan, meyve yüklü TIR, devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada meyveler, yola saçılırken, ulaşımda aksama oldu.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Denizli- Antalya yolunun Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Denizli yönüne giden Cahit Değirmenci'nin kullandığı 45 TY 512 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, devrildi. Değirmenci'nin hafif yaralandığı kazada, TIR'ın dorsesindeki portakal ve mandalinalar yola saçıldı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Değirmenci'yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Cahit Değirmenci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Yola saçılan meyvelerin toplanmasının ardından trafik normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.