TIR devrildi, meyveler yola saçıldı - Son Dakika

ORDU'nun Ünye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü TIR, devrildi. Sürücünün yarlandığı kazada meyveler yola saçılırken, Karadeniz Sahil Yolu Samsun- Ordu gidiş yönünde ulaşım 2 saat boyunca tek şeritten sağlandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Ünye ilçesi Nuriye Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu otogar mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan Ordu yönüne giden sürücüsü öğrenilemeyen 27 YU 701 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. TIR'da yüklü meyveler yola saçıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım Samsun-Ordu yönünde 2 saat boyunca tek şeritten kontrollü verildi. Ekipler, devrilen TIR'ın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yolu yeniden ulaşıma açtı.