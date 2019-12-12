TIR devrildi; sürücü ve oğlu öldü - Son Dakika
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TIR devrildi; sürücü ve oğlu öldü

6 saat önce

OSMANİYE'de, kontrolden çıkarak devrilen toprak yüklü TIR'ın beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Ahmet Polat (51) ile yanındaki oğlu İsa Polat (20) hayatını kaybetti.

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OSMANİYE'de, kontrolden çıkarak devrilen toprak yüklü TIR'ın beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Ahmet Polat (51) ile yanındaki oğlu İsa Polat (20) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Osmaniye Gaziantep E- 90 yolu, Bahçe ilçesi Vecdi Diker Viyadüğü'nde meydana geldi. Gaziantep'ten Osmaniye yönüne giden Ahmet Polat yönetimindeki 27 AP 188 plakalı toprak yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. TIR, viyadük kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada, sürücü Polat ve yanındaki oğlu İsa Polat TIR'da sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. İkilinin cesedi, itfaiye ekiplerince TIR'dan çıkarılıp, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna konuldu.


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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:43 Kaynak: DHA
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