TIR devrildi; taşıdığı kilolarca talaş yola saçıldı - Son Dakika

TIR devrildi; taşıdığı kilolarca talaş yola saçıldı

TIR devrildi; taşıdığı kilolarca talaş yola saçıldı BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan talaş yüklü TIR, devrildi.

TIR devrildi; taşıdığı kilolarca talaş yola saçıldı

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan talaş yüklü TIR, devrildi. TIR'ın dorsesindeki talaşlar yola saçıldı.

Kaza, gece saatlerinde İnegöl- Yenişehir çevre yolunda meydana geldi. Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikadan talaş yükleyip İnegöl'e giden Turay Öğüt (40) yönetimindeki 10 ACN 422 plakalı TIR, virajda dönürken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. TIR sürücüsü Öğüt, kazayı yara almadan atlatırken dorsesindeki talaşlar yola saçıldı. TIR çekiciyle yoldan kaldırılırken, talaşlar makinelerle toplandı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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