Tır Devrildi, Tem Otoyolu Ankara İstikameti Ulaşıma Kapandı (1)
11 dakika önce
İzmit'te, TEM Otoyolu Kandıra gişeleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği TIR devrildi.
İzmit'te, TEM Otoyolu Kandıra gişeleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği TIR devrildi. TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 112 Acil ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
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Haber: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), -
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:18 Kaynak: DHA
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