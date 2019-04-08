Tır Devrildi, Tem Otoyolu Ulaşıma Kapandı(1)
1 saat önce
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu Körfez gişeleri mevkiinde TIR'ın devrilmesi sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
KOCAELİ'nin Körfez
ilçesinde, TEM Otoyolu
Körfez gişeleri mevkiinde TIR'ın devrilmesi sonucu İstanbul
istikameti ulaşıma kapandı. Ekipler olay yerine ulaşmaya çalışırken, yolda araç kuyrukları oluştu.
KÖRFEZ(Kocaeli
), -
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:17 Kaynak: DHA
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