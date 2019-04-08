Son Dakika Haberleri: Tır Devrildi, Tem Ulaşıma Kapandı (1)

Tır Devrildi, Tem Ulaşıma Kapandı (1)

1 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM yolunun Körfez gişeleri mevkiinde TIR'ın devrilmesi sonucu, İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Tır Devrildi, Tem Ulaşıma Kapandı (1), System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde,  TEM yolunun Körfez gişeleri mevkiinde TIR'ın devrilmesi sonucu, İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Ekipler olay yerine ulaşmaya çalışırken, yolda araç kuyrukları oluştu. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:17 Kaynak: DHA

Körfez, Kocaeli, TEM Otoyolu, Güncel
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