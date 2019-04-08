Tır Devrildi, Tem Ulaşıma Kapandı (1)
1 saat önce
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM yolunun Körfez gişeleri mevkiinde TIR'ın devrilmesi sonucu, İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
KOCAELİ'nin Körfez
ilçesinde, TEM
yolunun Körfez gişeleri mevkiinde TIR'ın devrilmesi sonucu, İstanbul
yönü ulaşıma kapandı. Ekipler olay yerine ulaşmaya çalışırken, yolda araç kuyrukları oluştu. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:17 Kaynak: DHA
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