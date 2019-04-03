Son Dakika Haberleri: Tır Devrildi, Tem Ulaşıma Kapandı

Tır Devrildi, Tem Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM yolunda lastiği patlayan TIR kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Tır Devrildi, Tem Ulaşıma Kapandı, System.String[]
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM yolunda lastiği patlayan TIR kontrolden çıkarak refüje devrildi. TIR alev alarak yanarken, TEM'in her iki yönü bir süre ulaşıma kapandı.

Kaza saat 10.30 sıralarında, TEM yolu Sapanca Yanık mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Berker Uğur yönetimindeki 34 GIF 55 plakalı sunta yüklü TIR lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra refüje devrildi. TIR'dan atlayan sürücü Berker Uğur hafif yaralandı. TIR'ın dorsesinde bulunan suntalar yola döküldü. TEM'in Ankara ve İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, olay yerine itfaiye ekipleri geldi. TIR'da çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaklaşık yarım saat süren suntaların kaldırılması çalışmalarının ardından, TEM'in iki yönü de ulaşıma açıldı.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:22 Kaynak: DHA

Sakarya, Sapanca, TEM Otoyolu, Güncel
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