TIR devrildi, TEM yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TIR devrildi, TEM yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

TIR devrildi, TEM yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu TEM yolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

TIR devrildi, TEM yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu TEM yolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı. TIR'ın yol kenarına doğru çekilmesiyle yol tek şeritten tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM yolu Sapanca Kırkpınar mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Birelli (45) yönetimindeki 27 V 4201 plakalı kağıt mendil ve peçete yüklü TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. TIR sürücüsü Mehmet Birelli kazada hafif yaralanırken, yolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Sağlık görevlilerince TIR sürücüsü Mehmet Birelli'ye olay yerinde müdahalede bulundu. Devrilen TIR önce bağlanan halatla başka bir TIR ile çekilmeye çalışıldı. Başarılı olunmayınca, tomruk yüklü kamyonla yeniden deneme yapıldı. TIR'ın yolun kenarına doğru çekilmesiyle yaklaşık 45 dakika sonra yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri devrilen TIR'ı yoldan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.


TEM Otoyolu, İstanbul, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:49 Kaynak: DHA
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