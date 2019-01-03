Son Dakika Haberleri: Tır Devrildi, Tomruklar Yola Savruldu... Bir Kişinin Öldüğü Feci Kaza Kamerada

Tır Devrildi, Tomruklar Yola Savruldu... Bir Kişinin Öldüğü Feci Kaza Kamerada

51 dakika önce

– Çin'de motosiklete çarpmamak için manevra yapan TIR devrildi.

Tır Devrildi, Tomruklar Yola Savruldu... Bir Kişinin Öldüğü Feci Kaza Kamerada, System.String[]
Çin'de motosiklete çarpmamak için manevra yapan TIR devrildi. TIR'ın üzerindeki tomruklar, üstünde 2 kişinin bulunduğu bir motosiklet ve otomobili altına aldı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti; 2 kişi de yaralandı.

Olay Çin'in Jiangsu eyaletinde meydana geldi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, TIR sürücüsünün, hatalı şerit değiştiren motosikletli bir sürücüye çarpmamak için direksiyonu sola kırdığı ve bunun sonucunda da TIR'ın kontrolünü kaybettiği görülüyor. Daha sonra, kontrolden çıkan TIR'ın taşıdığı tomruklar, karşı şeritte kırmızı ışıkta beklemekte olan bir otomobilin ve üstünde 2 kişinin bulunduğu motosikletin üzerine devriliyor.

Bir görgü tanığı tarafından kayda alınan olay sonrası görüntülerde ise üzerine tomruk devrilen otomobil sürücüsünün arabasında sıkıştığı ve motosiklet sürücüsünün de yerde baygın yattığı görülüyor.

Feci kaza sonrası, yerde yatan motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ancak hayatını kaybettiği belirtildi. - Çin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:48 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa
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