Tır devrildi, tonlarca mıcır yola saçıldı - Son Dakika

Kaza, Alaplı Akçakoca Çayağzı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca ilçesinden Ereğli 'ye yeni yol yapımı için mıcır taşıyan Hakan Ş. idaresindeki 81 AA 315 plakalı tır, D-010 Karadeniz sahil yolu Çayağzı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücünün yara almadığı kazada, tırın dorsesindeki mıcırlar yola saçıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, mıcırların temizlenmesi ve tırın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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