Tır devrildi yol ulaşıma kapandı - Son Dakika

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Jandarma ve trafik ekiplerinin nezaretinde tırın yükü boşaltılarak araç çekiciyle kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 11. 30 sıralarından Erzurum - Erzincan kara yolu Avcılar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Dorsesinde plastik ham maddesi yüklü yabancı plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilerek yan yattı. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Erzincan 'da plastik ham maddesi yüklü tır devrildi. Sürücünün yaralandığı trafik kazasında Erzurum-Erzincan kara yolu bir süre tek şeritten ulaşıma kapandı.

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