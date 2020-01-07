TIR devrilmesiyle kapanan Bursa- Ankara karayolu, ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TIR devrilmesiyle kapanan Bursa- Ankara karayolu, ulaşıma açıldı - Son Dakika

TIR devrilmesiyle kapanan Bursa- Ankara karayolu, ulaşıma açıldı

7 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesi Mezitler mevkiinde gece yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'ın devrilmesiyle ulaşıma kapanan Bursa-Ankara karayolu, 4 saatlik çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

TIR devrilmesiyle kapanan Bursa- Ankara karayolu, ulaşıma açıldı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesi Mezitler mevkiinde gece yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'ın devrilmesiyle ulaşıma kapanan Bursa- Ankara karayolu, 4 saatlik çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.İnegöl ilçesindeki Bursa- Ankara karayolu üzerinide bulunan Mezitler mevkiinde saat 00.30 sıralarında başlayan yoğun kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yolda seyreden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 PU 760 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada devrilerek yan yatan TIR nedeniyle karayolu kapandı. Yol, İnegöl- Ankara istikametinde ulaşıma tamamen kapandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolda önlem alan trafik ekipleri, oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle ilçe girişinde bulunan Mobilya Sanayi Kavşağı'ndan TIR'ları geri çevirerek karayoluna girişlerine izin vermedi. Ankara istikametine gidecek araçlar da İnegöl'ün girişindeki Ahmet Türkel Çevre Yolu'na yönlendirilmeye başlandı. TIR'ın çekilmesi için kaza yerine çekici talep edildi. 4 saat süren çalışma sonucunda TIR yoldan kaldırılırken, trafik normal akışına döndü.


Ankara, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:21 Kaynak: DHA
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