Tır dorselerinden "fren sistemi beyni" çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Tır dorselerinden "fren sistemi beyni" çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

08.08.2022 15:30
Tır dorselerinden "fren sistemi beyni" çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Hatay, Nevşehir ve Konya'da 37 tır dorsesinden "fren sistemi beyni" çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

Hatay, Nevşehir ve Konya'da 37 tır dorsesinden "fren sistemi beyni" çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 3 ilde 37 tıra ait dorseden "fren sistemi beyinleri"nin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi Antakya ilçesi Odabaşı, Serinyol ve Güzelburç mahallerindeki adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tır dorselerinden 'fren sistemi beyni' çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tır dorselerinden "fren sistemi beyni" çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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