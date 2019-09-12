Tır dorsesi alev alev yandı
1 saat önce
KUZEY Marmara Otoyolu Edirne istikametinde TIR dorsesi alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:08 Kaynak: DHA
KUZEY Marmara
Otoyolu Edirne
istikametinde TIR dorsesi alev alev yandı.
Edirne istikametine ilerleyen TIR'ın dorsesi Yassıören mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü Serdar Kayabaş, alev alev yanan dorseden TIR'ın ön bölümü ayırdı. Kartondan bardak bulunan dorsedeki yangına itfaiye müdahale etti. Yangın nedeniyle yolda trafik bir süre durdu. Yangın söndürülürken olay yerindeki inceleme sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-Söndürme çalışmaları
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