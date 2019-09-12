Son Dakika Haberleri: Tır dorsesi alev alev yandı
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Tır dorsesi alev alev yandı

1 saat önce

KUZEY Marmara Otoyolu Edirne istikametinde TIR dorsesi alev alev yandı.

Tır dorsesi alev alev yandı, System.String[]
KUZEY Marmara Otoyolu Edirne istikametinde TIR dorsesi alev alev yandı.
Edirne istikametine ilerleyen TIR'ın dorsesi Yassıören mevkiisinde henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü Serdar Kayabaş, alev alev yanan dorseden TIR'ın ön bölümünü ayırdı. Kartondan bardak bulunan dorsedeki yangına itfaiye müdahale etti. Yangın nedeniyle yolda trafik bir süre durdu. Yangın söndürülürken olay yerindeki inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-Söndürme çalışmaları



Marmara, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:13 Kaynak: DHA
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