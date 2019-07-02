Tır dorsesi devrildi, onlarca küçükbaş hayvan telef oldu
24 dakika önce
Osmaniye'de tır dorsesinin devrilmesiyle onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:30 Kaynak: İHA
'de tır dorsesinin devrilmesiyle onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Osmaniye'den Mustafabeyli
otoban kavşağına aşırı hızla giren 27 D 5341 plakalı tırın dorsesi devrildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan küçükbaşlar telef oldu. Kaza sonrası kırmızıya boyanan otoyolda trafik uzun süre kontrollü olarak sağlanabildi. - OSMANİYE
Osmaniye'deki sır cinayet çözülemedi: Dehşet vericiydi, orada çıldırdım!
Dilenciden çıkan para zabıtayı bile şoke etti
Batman'da koca dehşeti: Gelmezsen çocuğumuzu da alıp 100 adamı öldüreceğiz
Ne karısına, ne de doğacak bebeğine acıdı! Cani kocanın cezası belli oldu