Son Dakika Haberleri: Tır dorsesi devrildi, onlarca küçükbaş hayvan telef oldu
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Tır dorsesi devrildi, onlarca küçükbaş hayvan telef oldu

24 dakika önce

Osmaniye'de tır dorsesinin devrilmesiyle onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.

Tır dorsesi devrildi, onlarca küçükbaş hayvan telef oldu, System.String[]
Osmaniye'de tır dorsesinin devrilmesiyle onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Osmaniye'den Mustafabeyli otoban kavşağına aşırı hızla giren 27 D 5341 plakalı tırın dorsesi devrildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan küçükbaşlar telef oldu. Kaza sonrası kırmızıya boyanan otoyolda trafik uzun süre kontrollü olarak sağlanabildi. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:30 Kaynak: İHA
mustafabeyli, osmaniye, tır, 3. Sayfa
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