Son Dakika Haberleri: Tır Dorsesi Otobana Devrildi, Faciadan Dönüldü

Tır Dorsesi Otobana Devrildi, Faciadan Dönüldü

1 saat önce

Tır dorsesi otobana devrildi, faciadan dönüldüBURSA - Bursa'da içinde 15 ton döküm demir bulunan TIR dorsesi seyir halinde koparak yola devrildi.

Tır dorsesi otobana devrildi, faciadan dönüldü

BURSA - Bursa'da içinde 15 ton döküm demir bulunan TIR dorsesi seyir halinde koparak yola devrildi. Dorsenin devrildiği esnada yoldan araç geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.
Bursa İzmir Çevre yolu Minteks Tesisleri yakınlarında 15 ton yük bulunan TIR'ın dorsesi yerinden koparak yola devrildi. Bu esnada yoldan her hangi bir aracın geçmemesi sebebiyle dorse her hangi bir aracın üstüne devrilmedi ve araçlar dorseye çarpmadı.
Orhangazi ilçesinden aldığı 15 ton döküm demiri 08 K 917 plakalı tırıyla Balıkesir'e götüren N.Y. 15 tonluk dorsenin yola düşmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Hemen aracı durduran şoför şoku uzun süre üzerinden atamadı.
Seyir halindeyken bir anda dorsenin yola devrildiğini ifade eden N.Y., 'Her halde dorsede bulunan döküm devrildi. Bu da dorsenin yola devrilmesine sebep oldu. Yoldan bu esnada her hangi bir araç geçmemesi bir faciayı önledi' dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:30 Kaynak: İHA

İzmir, Bursa, 3. Sayfa
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