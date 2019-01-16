Tır Dorsesinde 133 Kilo Eroin Ele Geçirildi

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan uyguluma noktasında durdurulan TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 133 kilo 145 gram eroin ele geçirildi.

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan uyguluma noktasında durdurulan TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 133 kilo 145 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.



Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi Su Sporları Merkezi önünde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan çekiciye bağlı TIR dorsesinde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan detaylı aramada, dorsenin taban kısmına gizlenmiş 259 paket halinde 133 kilo 145 gram eroin ele geçirildi. Çekici sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



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