Son Dakika Haberleri: Tır Dorsesinde 43 Bin 170 Kilo Kehribar Taşı Ele Geçirildi

Tır Dorsesinde 43 Bin 170 Kilo Kehribar Taşı Ele Geçirildi

1 saat önce

Zonguldak'ta bir tırın dorsesine gizlenmiş 43 bin 170 kg kehribar taşı ele geçirildi.

Tır Dorsesinde 43 Bin 170 Kilo Kehribar Taşı Ele Geçirildi, System.String[]
Zonguldak'ta bir tırın dorsesine gizlenmiş 43 bin 170 kg kehribar taşı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Gümrük Muhafaza kaçakçılık Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak Ro-Ro limanında yapılan bir operasyonda; Ukrayna'dan Zonguldak RO-RO limanına gelen tır aracı, x-ray taramasından geçirildi. Şüphelenilerek yapılan detaylı aramada; aracın dorsesine özel olarak gizlenmiş vaziyette 43,170 kg ağırlığında kehribar taşı ele geçirildi. Tır sürücüsü olayın ardından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Piyasa değeri 646 bin 945 TL olduğu öğrenilen taşlara el konuldu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:41 Kaynak: İHA

Ukrayna, Zonguldak, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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