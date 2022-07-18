Tırda 50 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Tırda 50 kilo esrar ele geçirildi

18.07.2022 20:38

Ankara'nın Polatlı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir tırın dorsesinde 50 kilogram esrar ele geçirildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir tırın dorsesinde 50 kilogram esrar ele geçirildi.

Olay, sabah saatlerinde Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Ankara- Eskişehir E-90 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Manisa'ya uyuşturucu taşıdığı belirlenen tır polis tarafından takibe alındı. Polatlı sınırına girdiği tespit edilen tıra Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramada 34 paket halinde 50 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. A.A. isimli şahıs gözaltına alınırken, tır emniyet otoparkına çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hidayet Türkyılmaz - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tırda 50 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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